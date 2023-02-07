Emeklilere beklenen kampanya bu sabah açıklandı! Sadece emekli maaşı alan kişilere Kimlik ile 30.000 TL ödenecek

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni 30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte bu gece itibariyle uygun faizlerle kredi ödemeleri, sabah başlayacağı açıklanmıştı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde 30000 TL kadar ödeme almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden kredi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden de emekli maaş alan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz 30000 TL ödeme alabilmektedirler.

BAŞVURU

Başvuru yapmak için en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz gibi aynı zamanda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 kredi başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirmek için uygun faizlerle kredi ödemesi alabilmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere belirli şartlara uygun olarak işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde verilmektedir.

En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi yapabileceğiniz kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi olarak emekli olan vatandaşlara kendi bankalarından maaş almaları şartıyla birlikte 30000 TL ödeme vermektedir. 30000 TL ödeme almış olmanız durumunda 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilir ve bu kredileri ödeme tablosuna göre ödeyebilirsiniz.