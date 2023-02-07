Ziraat Bankası Açıklamasında TC Kimlik numarası son rakamı 1-2-3-4-5-6-7 olan kişilere 54000 TL ödediğini açıkladı

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde ödemeler verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, kullandırılacak. Tc kimlik numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlara, Ziraat Bankası düşük faizli kredi ödemesi vermektedir.

Ziraat Bankası, kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada, banka kredi notu ve banka kredi sicili temiz olan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Banka müşterisi olmanız durumunda daha avantajlı kredi paketleriyle birlikte bu bankadan 54000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi alabilirsiniz.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere gelir belgesiz ödeme vermektedir. Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli işlem yapılacak. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde de kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılabilmeniz için TC kimlik numaraları üzerinden sorgulamalar yapılmaktadır. Kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulamalar sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç veridir ve onaylanan tutar hesaplara yatırılarak kullandırılır.

Ziraat Bankası müşterisi olan vatandaşların, Ziraat Mobil uygulamasını kullanarak onay alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için hemen aynı gün içinde internet şifresi oluşturabilir ve internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilmektedir. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz tüm başvurularda banka müşterisi olan tüm vatandaşların uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini, masrafsız ve gelir belgesiz olarak şubelere gitmeden de alabileceğini söyleyebiliriz.