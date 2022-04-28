Emeklilere Bayram Öncesi Bayram Ettirecek Haber Hesaplara 8000 TL Ödemeler Hemen Yatıyor, Para İhtiyacı Kalmayacak! Emekli vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesinde bayram yaşatacak haber geldi. Buna göre hesaplara 8000 TL ödeme yapılacak defterler ve çok daha fazlası haberimizde...

Emekli vatandaşlara manşet gibi bir haber geldi. Buna göre emekli vatandaşların hesaplarına 8000 TL tutarında ödeme yapılacak. Son dakika haberi ile beraber emekli vatandaşlara destek ödemeleri an itibariyle başladı. Nakit problemi yaşayan emekli vatandaşlara özel bir şekilde başlatılan 8000 TL tutarında ödeme kampanyası emekli vatandaşlar, herhangi bir bekleme süresi ya da müracaat değerlendirme süreci olmadan kısa süre içerisinde sadece dakikalar içerisinde müracaat işlemleri ne cevap alabilecek ve bu tutarı ise banka hesapları üzerinden alabilecek.

Emekli vatandaşların hesaplarına aktarılacak 8000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin 36 aylık vade seçeneği şekilde kullandırılması ile cazip faiz oranları ile verilmesi daha büyük bir kolaylık sağladığı gibi diğer taraftan 3 ay ertelemeli olacak şekilde verilmesi de vatandaşları çok daha rahat etmeye sevk ediyor.

Bu nedenle kamu bankalarından Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası üzerinden çekilecek 8000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların aylık ödeyecekleri faiz tutarı yüzde 1.67 olacak ve 36 aylık vade seçeneği şeklinde taksit ödemeleri yapılacak.