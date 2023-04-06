Emeklilere bayram erkenden getirecek ödeme! 7.500 TL + 2.000 karşılıksız ödeme müjdesi! TCKN'ya göre hesaba geçecek.

TCKN'ya göre hesaba geçecek. Emeklilere bayram erkenden getirecek ödeme! 7.500 TL + 2.000 karşılıksız ödeme müjdesi! Emekliler aldıkları maaşla yaşamlarını sürdürmeye devam etmektedir. Belli dönemlerde enflasyona göre maaşlarına zam yapılsa da emekliler aldıkları maaş ile geçinmekte zorlanmaktadır. Bu konuda emekliler maaşlarına gelecek olan zamları dört gözle beklerken bir taraftan da ikramiyelerin miktarlarını merak etmektedir. Daha önce sadece çalışanlara verilen ikramiye son yıllarda emeklilere de verilmeye başladı. İşte bu ikramiyeler yılbaşında, bayramlarda olmak üzere verilmektedir.

Promosyon ve İkramiyeler Hesaplara Yatacak

Yeni yılda emeklilere birçok ödeme yapılacak. Bu ödemeler arasında ilk olarak promosyon ödemeleri yapılacak bu ödemeler 3.500 - 7.500 TL bandında yapılacak. Bu ödemeyi alacak olan emeklilere, ayrıca yeni yılda en az 2.000 TL daha ödeme sağlanacak. Bu ödemelere ek olarak bir de yılda iki kez olmak üzere bayram ikramiyesi ödemesi alacaklar. Emekliler bu ödemeleri aldıklarında biraz daha rahat edecekler. Emeklilerin hesaplarına yatacak olan bu ödemeler ile ilgili sık sık açıklamalar gündeme geliyor.

Özellikle bankaların emekli promosyon kampanyaları, emeklilerin tercih ettiği bir uygulama haline geldi. Bankalar, belirli şartları sağlayan emeklilere, belli bir dönem içerisinde belirli bir tutarda promosyon ödemesi yaparak müşteri kazanmayı hedefliyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda bankalar, emeklilere promosyon ödemesi yapmak için çeşitli kampanyalar düzenledi. Bu kampanyalar arasında maaş hesabı açma, otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlar bulunuyordu. Kampanyaların tutarı ve şartları bankadan bankaya değişiklik gösteriyordu.

2023 yılında da bankaların emekli promosyon kampanyaları devam edeceği bekleniyor. Emekliler, bankaların kampanyalarını takip ederek, en uygun teklifi seçebilirler. Ancak, emekli maaşını aldıkları bankayla anlaşma yaparak promosyon alabilecekleri unutulmamalıdır.

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