Cumhurbaşkanı Gece İmzaladı: Kalem Kalem Zamlı Maaşlar Belli Oldu! Memur, Polis Öğretmen...

Milyonlarca çalışan, maaşlara yapılacak zamları yakından takip ediyor. Enflasyon farkının belli olması ile birlikte zamlı maaş tablosu merak ediliyor. Kalem kalem zamlı maaşlar belli oldu! Memur, Polis, Öğretmen…

Zamlı maaş tablosu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Enflasyon farkının 3 aylık dönem sonrası ortaya çıkan veriler ışığında yapılacak zam oranı merak ediliyor. Temmuz ayında memur, memur emeklilerine ve asgari ücretlilere yüzde 30 oranında zam yapılması bekleniyor. Önceki yıl yapılan yüzde 30’luk zammın ardından, belli olan 3 aylık enflasyon farkı şu an için yüzde 12.50 oranından oldu. Bu oranın yüzde 30’lara tamamlanması sonucu milyonlarca kişiye rahatlatacak müjde bekleniyor. İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

Milyonlarca çalışan, Mart ayında açıklanan enflasyon verilerini yakından takip ediyor. 3 aylık dönemde ortaya çıkan enflasyon farkının maaşları yansıtılması bekleniyor. Yeni zamlarla birlikte ortaya çıkacak maaş tablosu merak ediliyor. Enflasyon farkının üç aylık dönemler halinde ortaya çıkması sonucu konu hakkında araştırmalar yapılıyor. Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak zamlarla birlikte asgari ücretli vatandaşlara da yüzde 30 oranında zam yapılması bekleniyor.

Önceki yıl yapılan yüzde 30 oranında yapılan zammın ardından, şimdilik belli olan üç aylık enflasyon farkı ise yüzde 12.50 oldu. Bu oranın yüzde 30'a tamamlanması bekleniyor. Yüzde 30 oranında yapılacak zam ile milyonlarca kişi rahatlamış olacak.

Temmuz Ayı Zamlı Maaşlar

Öğretmen 1/4 15.959 TL

15.959 TL Polis Memuru 8/1 17.871 TL

17.871 TL Uzman Doktor ¼ 24.509 TL

24.509 TL Mühendis ¼ 21.067 TL

21.067 TL Araştırma Görevlisi 19.904 TL

19.904 TL Vaiz ¼ 16.578 TL

16.578 TL Avukat 1/4 20.131 TL

Temmuz Ayı Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

3 aylık enflasyon verisi göz önünde bulundurularak ortaya çıkacak rakam 11 050 TL civarında olması bekleniyor.