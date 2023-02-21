Emeklilere Bakanlıktan Müjde Geldi! Hesaplara Ödemeler Yapıldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizde ciddi hasara neden olan depremlerin ardından bakanlıklar yeni kararlar aldı. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarının erken ödenmesine yönelik karar aldıklarını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, emekli maaşlarının ödeneceği tarih açıklandı. Ancak şimdi insanlar, emekli maaşlarının ödenip ödenmediğini veya ne zaman ödeneceği gibi soruların cevabını arıyorlar.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihinde gece yarısı meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde depremler 10 ilde büyük hasara neden oldu. Bu üzücü olaylardan sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Söz konusu maaşların ödeneceği tarihler belli oldu ve hesaplara yatmaya başladı.

ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Vatandaşlarımıza hem maddi hem manevi zarar veren deprem felaketinin yaraları bir şekilde sarılmaya çalışılıyor. Acil olarak paraya ihtiyacı olan vatandaşlar düşünülerek yeni bir adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, emekli aylıklarının erken ödeneceğini müjdelendi. Bu kapsamda işçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hak sahiplerinin hesaplarına ödendi.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4/a (SSK) sigortalıları için emekli maaşları, ülkemizde yaşanan yıkıcı deprem felaketi nedeniyle, Şubat ödeme dönemi için normal şartlar altında 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenmesi planlanan aylıklar, 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenmeye başladı.

SSK aylıklarından, 17-20 Şubat tarihlerinde yapılacak olan ödemeler 14 Şubat'a çekilirken, 21-24 Şubat tarihlerinde ödenecek olanlar da 15 Şubat'a çekildi. 25-26 Şubat tarihlerinde ödenecek olanların maaş ödemeleri de 16 Şubat'ta hesaplarına gerçekleştirildi.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre, normal şartlar altında 25 Şubat-28 Şubat arasında gelir ve aylık maaş ödemeleri yapılacak 4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının ödemeleri 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödendi.

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenmesi gereken BAĞ-KUR aylıkları 16 Şubat’ta hak sahiplerinin hesabına yatırıldı. 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenmesi gerekenler ise 17 Şubat’ta ödendi.

MEMUR MAAŞ ÖDEMELERİ DE YATIYOR

Emeklilerin yanı sıra Türkiye genelindeki kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin de maaş ödemeleri erkene çekildi. Bu kapsamda normalde her ayın 15’inde ödenen memur maaşı ödemeleri de 11 Şubat’ta yapıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Twitter hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşları bilgilendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tüm ülkemizi etkileyen deprem felaketi sebebiyle 4A ve 4B kapsamındaki gelir ve emekli aylıklarının normal Şubat 2023 ödeme döneminden önce ödeneceğini duyurdu. Sözlerini, "Geçmiş olsun Türkiye" diyerek noktaladı. Sosyal medyadan konuyla ilgili tepkilerini ileten vatandaşlar bakanlığa teşekkür etti ve maaşların erken ödenmesinden memnun olduklarını dile getirdiler.