Emeklilere az önce tebessüm eden haber geldi! PTT 80.000 veriyor! 3050’ye SMS atmanız yeterli!

PTT 80.000 veriyor! 3050’ye SMS atmanız yeterli! Emeklilere az önce tebessüm eden haber geldi! Ülkemizde bankaların emeklilere özel kredi kampanyalarının güncellemesiyle beraber PTT 80.000 TL ihtiyaç kredisi ile vatandaşların yüzünü güldürüyor. Emeklilere özel hazırlanan bu hızlı kredi kampanyasında düşük faiz oranları uygulanacak.

Emekli müşterilerini kaybetmeye başladığından beri PTT yeni hamleler yapmaya devam ediyor. PTT, emekli maaşını PTT şubelerinden alan emekli vatandaşlarına, Aktif Bank ile anlaşmalı olarak ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu için emeklilerin kredi şartlarını karşılaması gerekiyor. Bunun dışında hızlı kredi, kefil şartı gerektirmiyor. Kredinin geri ödemesi kişinin emekli maaşından kesinti yapmak suretiyle gerçekleşiyor. PTT kredisi için alt limit 1.250 TL, üst limit 80.000 TL olarak belirtiliyor.

PTT 80.000 TL kredi başvurusu yapan vatandaşlar dilerlerse vade süresini kendileri belirleyebiliyorlar. Borçlular 36 ay vadeyle çektikleri ihtiyaç kredisini yüzde 3,04 faiz oranıyla geri ödüyorlar.

PTT İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekli vatandaşlar PTT hesap bilgileri ile müşteri hizmetlerini arayarak PTT kredi başvurusu yapabilirler. Ayrıca bankaya gitmeden de işlem yapmak mümkün. Bunun için vatandaşlar 3050’ye SMS ile mesaj atıyorlar. SMS mesajının ardından PTT’den 5 dakika içinde dönüş sağlanıyor. Yalnızca kimlik kartınız ile en yakın PTT şubesine giderek de kolayca PTT 80.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunuz sonuçlandığında onaylanan tutarı anında çekmeye hak kazanacaksınız. İyi şanslar!

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