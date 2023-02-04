6 yıl, 8 yıl, erken emekli olma formülü belli oldu! Erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı!

Erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı! 6 yıl, 8 yıl, erken emekli olma formülü belli oldu! Pirimi eksik olan ya da bildirimde bulunmayanlar için başlayan hizmet tespiti ile sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu konuda çeşitli düzenlemeler yapılacağı ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor.

Emeklilik Yaşı 6 Yıl Öne Çekilebiliyor

Emekli olabilmek için cinsiyet, yaş, sigortalılık süresi gibi detaylar oldukça önemli görünüyor. Ancak bazı koşullarda daha erken emekli olmak mümkün! Şartlara uygun olan herkeste işe yarayan bu sistemde kişilere 6 yıl erken emekli olma şansını sunuluyor.

Annelerin yararlanabileceği doğum borçlanması fırsatı erken emeklilik kapılarını açıyor. Burada önemli olan nokta çocukların sigortadan sonra doğmuş ve yaşıyor olmasıdır. Bu durumda sigorta başlangıcı geri çekilmiş oluyor. Ayrıca çocuklar için her çocuk başına emeklilik 2 yıl erkene alınabiliyor.

Aynı şekilde erkeklerinde askerlik borçlanması sigorta tarihini geri çekebiliyor. Altı yıl geri çekerek daha erken emekli olmasını sağlayabiliyor.

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