Vakıfbank, emekliler için müjdeli bir haberle gündeme geldi. Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Vakıfbank, emeklilere özel bir promosyon kampanyası başlatmıştır. Emekli vatandaşların maaşını Vakıfbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca maaşlarını buradan alması durumunda, banka tarafından cömert bir promosyon ödemesi yapılacak.

Vakıfbank, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden almayı tercih eden vatandaşlara özel promosyon ödemesi sağlamaktadır. Bu ödeme, emeklilere finansal anlamda ek bir destek ve rahatlama sağlamaktadır.

Vakıfbank'ın Emekli Promosyon 2023 ödeme rakamları resmi internet sitesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alan Vakıfbank müşterileri, 3 yıl süresince toplamda 3.000 TL promosyon alacak. 3.500 - 7.500 TL arasında emekli maaşı alan Vakıfbank müşterileri, 3 yıl süresince toplamda 3.500 TL promosyon alacak. 7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alan Vakıfbank müşterileri, 3 yıl süresince toplamda 4.500 TL promosyon alacak. 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alan Vakıfbank müşterileri, 3 yıl süresince peşin ve nakdi olarak 5.000 TL promosyon alacak.

Promosyon ödemelerini alabilmek için emeklilerin, maaşlarını 3 yıl süresince Vakıfbank'tan almaya devam etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, bu ödemeler sadece emekli maaşını Vakıfbank'tan alan vatandaşlara yöneliktir.

Vakıfbank'ın bu cazip emekli promosyon kampanyası ile emekliler, düzenli maaş almanın yanında ekstra bir ekonomik avantaj elde edebileceklerdir. Ayrıca, maaş hesaplarına bağlı olarak ücretsiz HGS etiketi temin edebilirler. Vakıfbank'ın resmi internet sitesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.