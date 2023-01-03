Banka kartında para olmayanlara, 10-20-30-40-50 bin TL ödeme olacak, Başvuru yapılacak

Banka kartı üzerinden nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası ile birlikte Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada kişilere uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaçları kadar kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Banka kartı hesabınız üzerinden düşük faiz oranlarıyla birlikte kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde şartları uygun olan tüm vatandaşlara 10000 ile 50000 TL arasında kredi ödemeleri 36 ay vadeli olarak ödenerek kullandırılacaktır. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar, Denizbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya katılarak, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve kredi onayı alabilmektedir.

BANKA KREDİ PUANI ÖNEMLİ

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kefilsiz ve düşük faiz oranları ile birlikte, bankamatik kartı hesabınız üzerinden yapacağınız kredi başvurusuna katılabilmeniz için bankalardaki daha önce çalışmanız önemli olmaktadır. 2 banka üzerinden de kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar kefilsiz kredi kullanabilirler. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar, internet üzerinden başvurularını gerçekleştirerek de şubelere gitmeden onay alıp almadıklarını görebilmektedir.

BAŞVURU

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden internet bankacılığı uygulamaları kullanan vatandaşlar, 7 24 kredi başvurusunda bulunabiliyor. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlayan bankaların başında geliyor. Sms ile kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 10000 TL ile 50000 TL arasında onay verilmesi durumunda en yakın banka şubesine giderek işlemleri yapılması da istenmektedir. Denizbank ve Yapı Kredi Bankasının resmi internet siteleri üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak kayıt işlemlerinizi yapabilir, kredi onayı almanız durumunda da hangi faiz oranlarından yararlanarak, işlem yapacağınızı öğrenebilirsiniz.