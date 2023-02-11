Emeklilere 30 gün içinde 12 bin TL ödenecek, Hemen ödeme alın!

Emekli maaşı olan vatandaşlar için kampanya başlatan Akbank tarafından hızlı bir şekilde duyuru yapıldı ve emekli maaşını kendi bankasına alan kişilere, 12 bin TL ödeme yapacağını açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit ödemeler, alabileceğiniz, Akbank üzerinden sizlerde yüksek limitli krediler kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olmanız durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek, 12000 TL ödeme alabilirsiniz.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarda maaş müşterileri olmaları durumunda internet şubesine giriş yaparak buradan destek alabilir.

AKBANK EMEKLİ KREDİSİ

Akbank Emekli Kredisi kampanyası dahilinde daha yüksek limitlerde de kredi ödemeleri verilmektedir. Akbank, emekli kredisi kullanacak olan kişiler banka müşterileri olmaları durumunda yüksek limitli kredileri kullanmaları haricinde 12000 TL gibi düşük limitli kredilerde, sürekli olarak hesabında beklemektedir.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, 36 ay vadeli 12000 TL kredi kullanabilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda ödemeleri 3 ay ertelemeli olarak verilecekti. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmanız durumunda kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilecek. Aynı zamanda banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte de bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Akbank internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden yapılan başvurular gibi banka şubeleri üzerinden de ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda emekli maaşınızın Akbank, üzerinde olması ile birlikte kredi ödemeleri verilmektedir.