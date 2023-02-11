Denizbank banka kartına ve kredi kartına göre ödeme yapıyor! 100 bin TL ödeniyor

Denizbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda 100000 TL 'ye kadar ödeme alabilecekleri bir kampanya hazırlandı. Denizbank üzerinden 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanmak için banka müşterisi olmanız durumunda, istediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, kendi banka müşterisi olan vatandaşlara 100000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmaları halinde de ödemeler veriliyor. Denizbank, ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların bireysel müşteri olması istenmektedir.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank kredi başvurusu yapmak istiyorsunuz, banka müşterisi olan kişiler başvurularını banka şubelerine gitmeden de istedikleri zaman 7 24 yapabiliyor. Denizbank'ın kendi banka hesabı üzerinden almış olduğunuz internet şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank, kendi banka hesabı üzerinden başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kredi ödemesini aynı zamanda sizlere cep telefonlarınız üzerinden SMS atarak da katılmanıza olanak sağlayacaktır.

SMS KREDİ

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak, cebimde kredi numarası olan 32 80 numarasına göndermiş oldukları mesajlar ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan kredi sorgulaması ile birlikte uygun faizlerle kredi ödemelerini kendi hesaplarına yatıracak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve hesaplarına diledikleri zaman kredi ödemeleri yatırılmaktadır. Denizbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak veya sosyal medya hesaplarına girerek te buralardan da başvuru yapmanız mümkün olacaktır.