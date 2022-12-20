Emeklilere 2000 TL intibak zammı! Milyonların maaş zammı böyle etkilenecek!

Milyonların zammı böyle etkilenecek! Emeklilere 2000 TL intibak zammı! Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara bağlı olarak bu yasanın da aynı zamanda da SGK emeklilerini değil aynı zamanda da Bağkur emeklileri için de sunulacağı da ortaya çıkarıldı. Buna bağlı olarak gerçekleşmesi gereken zammın da enflasyon ile bağlantılı bir şekilde ayarlanması planlanmaktadır.

İntibak yasası ile birlikte zam oranları ne olacak

Yasanın aynı zamanda kimleri de taşıdığı önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak kıstas olan kişinin de aynı zamanda 2000 senesinde ya da daha sonraki yıllar üzerinden de emekli olmuş olması gerekmektedir. Bu vatandaşlar da aynı zamanda yasadan yararlanabilecek. Aynı zamanda emeklilik yılından daha eski olanlar için de 50 ve 150 TL arasında değişiklik göstermesi de beklenmektedir.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından yapılan açıklamalar 2022 yılında içerisinde sunmuş olduğu bir soru içinde de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tarafından sunulan intibak düzenlemesi kapsamında bir çalışma yapılacağı da açıklandı. Bu soru önergesi üzerinden de intibak yasası bekleyenler için de bir açıklama geldi.

2000 yılından sonra da aynı zamanda emekli olanlar için en düşük emekli maaşı da 3.500 TL olarak ödenmektedir. Temmuz ayında ödenmesi gereken zamları hakkında bilgiler de yer almaktadır.

İntibak kapsamında gerçekleşecek emekli maaşı planlamasıyla emekli aylıklarında 2.000 TL’ye varan yükseltmeler uygulanabilecek. Bu biçimde bilhassa düşük emekli maaşı alan emeklilerin ekonomik halleri biraz olsun düzelebilecek ve emekli maaşları arasındaki farklarda giderilmiş olacak.

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