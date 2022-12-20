51, 52, 53 yaşı gelene erken emeklilik tanımlanıyor! Başvuruya gerek yok! SGK'ya giden herkes...

Başvuruya gerek yok! SGK'ya giden herkes... 51, 52, 53 yaşı gelene erken emeklilik tanımlanıyor! EYT yani Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili her gün birçok sitede yüzlerce haber çıkıyor bu haberlerde EYT ile ilgili birçok konuda yapılacağı düşünülen şartlar üzerinde duruluyor. Birçok insan emekliliği geldi halde yıl, yaş ve prim gün hesaplamalarıyla emekli olmayı bekliyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar ise EYT son dakika şeklinde çıkan gelişmelerini anbean yakından takip ediyor. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası için Aralık ayında bir sonuca varacaklarını belirtiyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 yıl sigortalı olma gününü tamamladıklarında yaş şartından emekli olabileceği belirtiliyor.

EYT'de Beklenen Haber Geldi!

EYT’lilerle birlikte emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi için bu görüşmelerin sonucu çok önemli olmaktadır. Emeklilik yaşını beklemek zorunda kalanlar için bu açıklamalar çok önem taşımaktadır. Özellikle 50 yaş sonrasında olanlar primlerini tamamlayarak emekli olmak istiyorlar.

Bu konuda yapılan açıklamalar Bakan Vedat Bilgin’in yapacağı açıklamanın beklendiği biliniyor. Böylece çok sayıda kişi emeklilik hakkını elde etmiş olacaktır. SGK’nın bu açıklamalar sonrasında mesaisinin çok yoğun olacağı düşünülüyor.



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