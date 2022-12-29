Emeklilere 2 gün içinde 20.000 TL ödeme yapılacak, Emekli maaşı alanlar hemen alacak

Emekli olan kişiler için Son zamanlarda yapılan kampanyalarda özellikle ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere yıl sonu kampanyaları devam ediyor. 2022 yılı bitmeden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm emeklilere Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. Kamu bankaları üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen kişilere hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri verilecek ve Ziraat Bankası başta olmak üzere emekli maaşını Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alan tüm vatandaşlar kampanyalara katılarak bireysel emekli kredisi kullanabilecek.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenmektedir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler emekli maaşını almış oldukları banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapacakları kredi başvuruları ile birlikte gelir belgesiz 20.000 TL kredi ödemesi alabilmektedir.

20.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu hemen verilmektedir.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen vatandaşların Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerine gidecek zamanları yoksa daha önce bu bankalar üzerinden kullanmış oldukları hesap aracılığı ile birlikte internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulamalar üzerinden de 7/24 kredi başvurusunda bulunabilir. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere verilecek olan kredi limitleri daha yüksek olabilir ve diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar içinde banka borç kapatma kredileri ödemeleri yapabilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın kendi banka şubeleri üzerinden ve internet siteleri üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebilir emekliler için yapılan diğer kampanyaları öğrenebilir ve emekli maaşınızı ilk defa kamu bankalarına taşımanız durumunda 10.000 TL üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlar ₺5.000 emekli promosyonu alabilir.