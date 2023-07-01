Emeklilere bayram sonrasında müjde niteliğinde bir haber geldi. Dört ağa dört B 4C emeklileri için yapılan duyuru ile birlikte tüm emekliler, yetkilendirilen bankalardan tam 19.000 TL maaş aylık ödemesi alabilecekler. Kamu bankaları, emeklilere düşük faizli kredi fırsatı sunma yetkisiyle donatıldı. Bankalar tarafından yapılan duyuruyla birlikte emeklilere özel olarak sunulacak olan düşük faizli kredi kampanyasının detayları da açıklandı.

Bayram öncesinde devlet tarafından emeklilere birçok karşılıksız ödeme fırsatı sunulmuştu. Bayram sonrası için ise üç kamu bankası harekete geçti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, başvuru koşuluyla tüm emeklilere tam 19.000 TL'ye varan düşük faizli kredi imkanı sunacak. Düşük faizli kredi talep eden emekliler, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubelerine başvuruda bulunabilecekleri gibi online bankacılık hizmetleri üzerinden de başvurularını tamamlayabilecekler.

Devlet bankaları, emeklilerden ek koşullar talep etmemektedir. Tek gereklilik emekli maaşı almaktır. Başvuru yapan tüm emeklilere 19.000 TL'ye kadar ödeme onayı anında verilmektedir. Ayrıca emekliler, aynı gün içinde ödemelerini bankadan alabilmektedir.

Kamu bankalarının sunacağı 19.000 TL ödeme için başvuru tarihi de belirlenmiştir. Son başvuru tarihi 15 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar başvurularını tamamlayan emeklilere ödemeleri aynı gün içinde gerçekleştirilecektir. Bayram sonrasında emeklilere yönelik düşük faizli kredi fırsatı sunulmaktadır. Tüm emekliler, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubelerine başvuru yaparak tam 19.000 TL'ye varan kredi imkanından faydalanabileceklerdir. Başvuru için tek gereklilik emekli maaşı almaktır ve bankalar ek koşullar talep etmemektedir. Ödemeler, aynı gün içinde bankadan alınabilecektir. Başvuru süresi 15 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir. Emeklilere sunulan bu düşük faizli kredi kampanyası, bayram sonrasında milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecektir.