Emeklilere 12 bin TL müjdesi verildi: Aylık maaşı 3 bin 500 TL’den fazla olanlar onay alacak! Emeklilere son dakika

Emekli maaş alan vatandaşlar için 12000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi geldi. Emekli maaşı 3500 TL'den fazla olan vatandaşlar, onay alarak hızlı birşekilde bu ödemelerden faydalanabilecek. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bankalar da belli oldu. Ziraat bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan kredi ödemelerinde, özellikle gelir belgesiz 12000 TL kredi ödemesi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde işlemlerinizi yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank , kendi emekli maaş müşterilerine yapmış olduğu bu kampanyada, başvuruları, banka şubelerinden alabildikleri gibi, ayrıca internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de alabileceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan ödemelerde gelir belgesiz olarak 12000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. En yakın banka şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi olmaktadır.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden verilecek olan 12000 TL kredi ödemeleri, sizlere internet bankacılığı uygulamaları üzerinden verilmektedir. Banka hesabı numarası üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte başvurumuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, 12000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesinde faydalanacak olan tüm vatandaşlar için yapmış oldukları bu kampanyalar kart nakit kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapmış oldukları, kampanyalarda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini 5 dakika içerisinde ödemektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların başlattıkları bu kampanyalarda, kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalar haricinde ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi işlemleri gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde ödeme verilmektedir.