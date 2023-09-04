Türkiye'de emekli maaşı promosyon kampanyaları en çok rağbet gören bankacılık ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bankalar bu kampanyalar aracılığıyla emeklilere sadece maaş promosyonu şeklinde değil, ek imkân ve faydalar sağlayarak çeşitli ödemeler sunuyor. Bu yüzden olarak, emeklilerin eline geçen toplam tutar, gelir durumlarına bağlı olarak önemli rakamlara ulaşabilmektedir.

Vakıfbank da Eylül 2023 promosyon oranlarını açıkladı. Bu kapsamda banka sadece promosyon vermekle kalmıyor bunun yanında ek kredi teklifi ile de geliyor. Şimdi Vakıfbank’ın müşterilerine sunduğu son kampanyanın detaylarına bakalım.

BANKADAN EYLÜL KAMPANYASI

Emeklilik promosyon kampanyaları her ay düzenli olarak güncellenmektedir. Bankaların her ay sürekli yeni kampanyalar sunması, emeklilerin bu kampanyalardan haberdar olmasını ve katılımını zorunlu kılmaktadır. En faydalı fırsatları sunan bankalarla iş birliği yapmak isteyen emekliler için prosedürler basittir. Emekli maaşlarını bir bankaya transfer etmek ve promosyon anlaşması yapmak isteyen emekliler, maaşlarını üç yıl süreyle başka bir bankaya taşımayacaklarını taahhüt ederek maaş promosyonu ödemesi alabilirler.

VAKIFBANK YENİ KAMPANYASIYLA KONUŞULUYOR

Vakıfbank, asgari tarife promosyon ödemesi nedeniyle eleştirilere maruz kalırken, emeklilere uygun fiyatlı bireysel krediler sunarak bunu telafi etmeye çalışıyor. Şimdi Vakıfbank'ın emeklilere sağladığı maaş promosyonlarının ayrıntılarına bakalım. Emekli aylığı 3.500 TL ve altında olanları 3.000 TL'lik bir promosyon ödemesi bekliyor. Benzer şekilde emekli aylığı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olan kişiler de 3.500 TL promosyon ödemesine hak kazanıyor. Emekli maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olan emekliler ise 4.500 TL promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Son olarak, 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alacak kadar şanslı olanlar ise 5.000 TL'lik dikkat çekici bir promosyon ödemesi ile ödüllendirilecek.

Ancak Vakıfbank'ın sunduğu imkanlar arasında asıl dikkat çeken emeklilere sağlanan mini kredi imkanı. Toplam 12.500 TL tutarındaki bu krediye son derece düşük faiz oranlarıyla sahip olunabiliyor.