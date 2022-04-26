Bugün Mesai Bitimine Hesaplarınızı Kontrol Edin! 17.500 TL Yatmış Olacak! Yapılan son dakika açıklaması ile beraber bugün akşamüstü hesaplarda olacağı belirtildi. Kimlik numarası son hanesi tek sayı olan kişiler hep toplamda 17500 TL'lik bir ödeme yapılacak. Son dakika kampanyası açıklamasıyla beraber kamu bankalarından anında destek verilecek. Kimlik numarası üzerinden gerçekleştirilecektir ödemelerde 17.500 tl ye kadar nakit alabilmek isteyen vatandaşlar, özel bankaların gerçekleştirmiş oldukları kampanyaları katılım sağlayarak, 3 yıl boyunca taksit ödemesini bankaya geri ödeyebilecek dedi bir prosedür ile hareket edecekler. Paranın lazım olması halinde özel bankalar imdadınıza koşuyor. T.C. kimlik numarası üzerinden bin TL'den 17.500 tl ye kadar nakit problemlerimizi giderecek kampanyalar bu haberde...

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası ideal faiz oranları ile vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Buna göre Ziraat Bankası üzerinden 17 bin 500 TL'ye kadar tüketici kredisi müracaatı gerçekleştirilebilir. Ziraat Bankası hesabınızın bulunması ile eşgüdümlü bir şekilde bankanın sunduğu mobil uygulamasını kullanabilir ve SMS ile müracaat işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Halkbank

Bir diğer kamu bankamız Halk Bankası sms uygulaması üzerinden müracaat işlemlerinizi gerçekleştirebilir aynı zamanda banka şubesine giderek 17.500 TL tutarında 3 yıl vadeli tüketici kredisi kampanyasına katılım sağlayabilirsiniz.

Vakıf Bankası

Vakıf bankası sosyal medya hesapları üzerinden genel müdürlük makamı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlardan 17.500 TL tutarında ve 3 yıl vadeli olacak tüketici kredisi kampanyasına katılım sağlamak açısından sms ile müracaat işlemlerini yapabilir ya da banka şubesinde gidebiliyor yahut mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kredi başvurusu işlemleri yapılabilir. Buna göre 3 yıl vadeli olacak şekilde 17.500 TL tutarında ihtiyaç kredisini cebe atmak Mümkün olacak.