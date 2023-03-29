Borç Kapatma Kredisi Kampanyası Başladı! Cumhurbaşkanı Onayladı!

Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Borç kapatma kredisinde kampanya başladı. Kredi ile ilgili şartlar belli oldu. Borcu olan vatandaşlar için sevindirici haber Cumhurbaşkanı’ndan geldi. Tarihin en büyük borç yapılandırma kredisi başlıyor. Kamu bankaları vatandaşların tüm borçlarını tek kalemde siliyor. Bu krediyi kullanarak başka bankalara olan borçlarınızı kapatabilirsiniz. Üstelik en düşük faiz oranları ile devlet destekli krediyi kolay bir şeklide alabilirsiniz.

Borcu bulunan vatandaşları ilgilendiren yeni borç kapatma kredisini Ziraat Bankası’nın yanı sıra Vakıfbank ve Halkbank’da veriyor. Başvuru yapılması halinde aynı gün içinde hesaplara aktarılacak uzun vadeli kredilerde vade olarak 36 seçeneği bulunuyor. İşte borç kapatma ile ilgili detaylar…

Başka bankalardan kredi kullanan ve kredi kartı kullanan vatandaşlara geri ödemede kolaylık sağlayacak kamu bankaları kampanya başlattı. Borcu olan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan alacakları kredi ile rahat bir nefes alacak. 3 kamu bankası tarafından düşük faiz oranları borç kapatma kredisi borcu olanlara derman olacak.

Kamu bankalarından alınacak olan borç kapatma kredi ile ilgili detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı tarafından onaylı olan devlet destekli borç kapatma kredisine borcu olan her vatandaş başvurabilecek.

Borç Kapatma Kredisi Veren Bankalar

Bankalara borcu bulunan ve kredi kartı kullanarak borç yapan vatandaşlar için borçlarını daha rahat bir şekilde ödemeleri adına düşük faiz oranlı taksitlere bölünmüş kampanya başlatıldı. Bu noktada kamu bankaları harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan borç kapatma kredisi için onay verdi. Onay alan kamu bankaları duyuru yaptı. Borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar kamu bankalarından uzun vadeli uygun faiz oranlı borç kapatma kredisi kullanabilecek.

Hem kredi kartı borçları hem de krediye ait borçları kapatmak için vade sayısı 24 aydan başlayarak 60 aya kadar uzayan vadelerde kredi kullanılabilecek. 3 kamu bankası bu noktada vatandaşa kredi imkânı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank uygun faiz oranları ile vatandaşa kolay ödeme imkânı sunuyor.