Toyota 25.000 TL fiyat kırdı! Son 24 saat!

Otomobil piyasasında yaşanan zamlar, araç sahibi olmak isteyenleri zor durumda bırakırken, Toyota Hilux modelinde devam eden kampanyalı fiyatları sayesinde sıfır araç sahibi olmak mümkün hale geldi. 25 bin liraya varan indirimlerle sunulan Toyota Hilux modeli, performansı ve konforuyla öne çıkıyor.

2023 yılı otomobil fiyatlarına ilişkin beklentilerin yüksek olduğu şu dönemde, Toyota Hilux modelindeki kampanyalı fiyatlar araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle şehir trafiğinde ve arazi koşullarında üstün performans sergileyen Hilux, yüksek konforu ve teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Otomobil sektörünün öncü markaları arasında yer alan Toyota, 2021 yılını üretim yapmadan geçirerek, 2022 yılında az da olsa üretim gerçekleştirdi. Ancak küresel otomobil endüstrisi, finansal belirsizlik, çip krizi ve ham maddeye erişim konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşamaya başladı. Bunun yanı sıra, dolar kuru ve ürün maliyetlerindeki artış da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Nisan ayı itibariyle otomobil markalarının fiyatlarını güncelleyeceği bu dönemde, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için Toyota Hilux modelindeki kampanyalı fiyatlar büyük bir avantaj sağlıyor. Yüz güldüren fiyatlarıyla öne çıkan Toyota Hilux, 3 farklı donanım seviyesiyle müşterilerine seçenek sunuyor. 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle sunulan motor ise 150 HP güç ve 400 Nm tork üretebiliyor.

Ayrıca, Toyota Hilux modeli yüksek dayanıklılık, güçlü motor ve konforlu sürüş deneyimi sunan bir pick-up aracıdır. Şehir trafiğinde de performans sergileyen araç, aynı zamanda arazi koşullarında da yüksek konfor ve güvenlik sunar.

Toyota Hilux 2.4 D-4D 4x2 Adventure modeli tavsiye edilen 2023 fiyatı 957.250 TL iken sınırlı sayıda kampanyalı 2023 fiyatı 939.500 TL. Hilux 2.4 D-4D 4x2 Adventure A/T modeli tavsiye edilen 2023 fiyatı 988.350 TL iken sınırlı sayıda kampanyalı 2023 fiyatı 970.050 TL. Hilux 2.4 D-4D 4x4 Adventure modeli tavsiye edilen 2023 fiyatı 1.071.650 TL iken sınırlı sayıda kampanyalı 2023 fiyatı 1.051.800 TL. Hilux 2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T modeli tavsiye edilen 2023 fiyatı 1.117.600 TL iken sınırlı sayıda kampanyalı 2023 fiyatı 1.096.900 TL. Hilux 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T modeli tavsiye edilen 2023 fiyatı 1.178.750 TL iken sınırlı sayıda kampanyalı 2023 fiyatı 1.156.950 TL.

