Emekliler İçin Musluklar Sonuna Kadar Açıldı! TC Kimlik Numarasına Göre 51.000 TL Ek Ödeme Başladı

Emekli vatandaşlar için musluklar sonuna kadar açıldı. Kimlik numarası üzerinden 51.000 TL'ye kadar nakit kullanmak isteyen emekliler, kamu bankaları ve özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyada düşük faizli olarak kredi kullanabilecek. 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde bin TL dosya masrafı alınacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak kullanabilecekleri bu kredilerde şartları uygun olması durumunda, şubelere gitmeden de hemen aynı gün içinde kredi kullanabilir, nakit ihtiyaçlarına 50000 TL ile çözebilir. Detaylı olarak kampanya hakkında bilgi almak istiyorsanız, resmi internet sitelerine giriş yaparak buralardan işlemlerinizi nasıl yapabileceğinizi ve güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucu vermektedir.

Emekli maaşına hemen anında onaylı kredi

Emekli maaş alan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden istedikleri zaman kredi kullanmak için başvuruları yapmasını gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlar için başlattığı bu kampanyada 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusu hakkında bilgi alabilir kimliğinizle birlikte ihtiyaç kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de kredi alacak olan emekliler maaş, taşıma işlemleri sonrasında daha önce hiçbir şekilde kredi kullanmadıysa diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçları da kapatılarak işlem yapılacak ve kredi kullandırılacaktır.