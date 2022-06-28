12-45'den sonra başvurular başladı! Arefe Gününe Kadar Verilecek Ödemeler Duyuruldu!

Kurban Bayramı yaklaşırken, para ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlatan bankalar bugün itibariyle düşük faizlerle kredi vereceğini açıkladı. Kurban Bayramı Kredisi adı altında verilecek olan bu kredilere, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanlarından faydalanabiliyor. Özel bankalar tarafından başlatılan ve düşük faiz oranları ile verilecek olan bu kredilerde, bayrama kadar başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve 36 ay vadeli olarak 5000 TL kredi kullanabileceksiniz. Düşük ihtiyaçlarınız için mini Kredi Kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde kamu bankaları ile birlikte özel bankalar destek verecek.

Kamu bankalarından 5000 TL ödeme alabilirsiniz!

Devlet bankaları Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyada kendi bankasından maaş alan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara 5000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Devlet bankası Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Banka şubelerine giderek işlemlerini yapacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabiliyor. beşbin TL kadar ödeme yapacak olan vatandaşlar, devlet bankası olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabiliyorlar. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen kişilere Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlamaktadır.

QNB Finansbank 5000 TL Veriyor!

QNB Finansbank üzerinden TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacak ve TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler verilecektir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda QNB Finansbank, sizlere, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına göndermeniz haricinde ihtiyaç kredisi kampanyası için banka şubelerinden ve banka, resmi internet sitesi üzerinden de hizmet vermektedir. 18 yaşından büyük olan ve banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, istedikleri limitlerdeki kredileri düşük faiz oranları ile kullanabilirler.