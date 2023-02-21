Emekliler İçin Müjde! Yaş Sınırı Olmadan Tek Seferde 20.000 TL Onaylı Kredi Desteği Başladı

Emekli vatandaşlara bir destek daha bugün itibarıyla geldi. Özellikle emekli vatandaşların belirli nakit ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılamaları için gerekli bütün imkanlar Akbank tarafından kendilerine verilmek üzere bir paket kapsamında toplanmıştır. Vatandaşlara müjde olarak sunulan bu haber kapsamında 20.000 TL tutarında kredi imkanı, onaylanması dahilinde birkaç dakika içerisinde emekli vatandaşların banka hesaplarına yatırılmaktadır. Dolayısıyla emekli vatandaşlar bu kredi imkanından faydalanmak istiyorlar ise hemen bankanın mobil uygulamasına ya da web sitesine giriş yaparak burada kredi ile alakalı olarak koşulları okuyabilir ve başvuru adımlarını gerçekleştirebilir.

Akbank tarafından, geliştirilmiş olan son kredi kampanyasında emekli vatandaşlar için son derece bütçe rahatlatıcı bir kampanya bugün itibari ile başlatıldı. Özellikle 70 yaşını doldurmamış olan arkadaşların başvuru süreçleri rahat bir şekilde ilerlerken 20.000 TL tutarındaki kredi ödemesini zaman geçmeden hemen kendi banka hesaplarınıza alabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir zaman içeriğinde bu işlemleri başlatabilir ve başvuru süreçlerinden bu şekilde faydalanabilirsiniz.

Akbank tarafından sunulan bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, o halde kredi notunuza bağlı olarak sizlere onay verilecek ya da daha yüksek limitli kapsamında bir kredi kullanabileceksiniz. Dolayısıyla ister mobil uygulamadan isterseniz da web sitesi üzerinden 20.000 TL ve üzeri kredilere başvurabilmek için gerekli işlemleri hemen adım atabilirsiniz. Kredi başvurusu onaylandıktan hemen sonra gün içerisinde onaylanan kredi miktarı banka hesaplarınıza aktarılır.