Emekliler için duyuru var! Emekli maaşı alanlara Kasım ayının 22'sine kadar, Maaşlarını çekmeden ödeme olacak!

Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirdik, nakit kullanmak isteyen tüm kişiler için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyurular ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurumuzu gerçekleştirerek, ayın 22 sine kadar başvuru yapmanız durumunda sizlere düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucu hemen ödenecek onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank , ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kampanyalarından faydalanmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Emekli maaşınız eğer bu bankalar üzerinden alıyorsanız, sizlerde ayın 22 sine kadar başvurunuzu gerçekleştirerek, 50000 TL kredi ödemesi alabilir ve 36 ay vadeli, bu kredi ödemelerinden faydalanabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerine gidecek zamanları yok ise bankaların resmi internet sitelerine girerek buralardan kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde kredi ödemenizi yapabilirsiniz.