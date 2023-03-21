Emekliler için başlatılan, Ramazan bayramı kredisi deva oldu! Bankalardan hemen başvuru yapın

Ramazan Bayramı gelmeden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emekliler için yapılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara bankalara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Ramazan Bayramı gelmeden ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni Kredi kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte sizlere ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirilirken banka müşterisi olan tüm vatandaşlar internet bankacılığını kullanarak bu bankalar üzerinden diledikleri zaman kredi ödemesi alabileceklerdir. 100 bin TL'ye kadar emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan kamu bankaları yapmış oldukları bu kampanyalarda vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler vererek kredi işlemleri gerçekleştiriyor.

Ramazan Bayramı kredisi nasıl kullanılır?

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alıyorsanız emekli maaşı almış olduğunuz bankadan Ramazan Bayramı kredisi adı altında devlet destekli düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ramazan Bayramı yaklaşırken Kredi ihtiyacı olan tüm emekliler için maaş müşterileri olmaları durumunda bu bankalar uygun faizler ile kredi ödemelerini gerçekleştirmektedir ve sizlere 100.000 TL'ye kadar kredi ödemesi vermektedir.

Ramazan Bayramı kredisi adı altında başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirecek olan emekliler en yakın banka şubesine giderek de bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kimlikleri ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.