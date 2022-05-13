Emekliler Heyecanlandıran Haber! Başvuru yapan Herkese Karşılıksız 5 250 TL Ödeme. Milyonlarca emeklinin heyecan ile beklediği bayram ikramiyesi maalesef boşa çıktı. Fakat bankalar emeklilerin yanında bulunarak onlara maddi anlamda destek çıkıyor. Emekliler için kesenin ağzını açan bankalar emekli ikramiyesi olarak kesenin ağzına açtı. Tamamen karşılıksız olarak verilen ödemelerden SSK, SGK ve Bağ-Kur’lu olan herkes yararlanabilecek.

Bankalardan emeklilere karşılıksız nakit para ödemesi yapılacak. SSK, SGK ve Bağ-Kur ‘lu olan herkes bu ödemeden faydalanabilecek. Milyonlarca emekli bayram öncesi verilecek olan bayram ikramiyesine odaklanmıştı. Büyük beklenti içinde olan emekli vatandaşlar ne yazık ki beklentileri boşa çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yapılan açıklama ile suya düşen beklentiler emekli vatandaşı bir hayli üzdü. Hayal kırıklığı yaşayan vatandaşların umudu bankalar oldu. Her yıl emekliler için verilen ikramiyeler bu yıl da verilmeye devam ediyor. İkramiye vermek için bankalar muslukları açtı. Başvuru yapan her emekli vatandaşa ödeme yapılacak.

Küresel salgın başladığı günden itibaren emekli vatandaş ekonomik anlamda yaşamını zorlukla sürdürmeye başladı. Pandemi döneminin bitmesi emekli vatandaşların zor günlerini bitirmedi. Pandemi sonrası emeklilerin kapısını bu sefer ekonomik kriz çaldı. Gündün güne yeni zamların gelmesi emekli vatandaşı oldukça zor duruma düşürdü. Devlet tarafından Temmuz ayında zam müjdesinin verilmesi öncesi bankalar kolları sıvadı. Banka şubelerine giderek başvuru yapan her emekli vatandaşa ikramiye verilecek. Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Karşılıksız Olara 5 250 Lira Verilecek

SGK ile bankalar arasında yapılan anlaşma gereği uzun yıllardır emekli vatandaşlara emeklilik promosyonu veriliyor. Bu konuda kesenin ağzını açan bankalar her geçen gün yeni bir kampanya başlatarak birbirleri ile rekabete giriyor. Emekli vatandaşın yüzü 2022 yılında güldürmek isteyen bankalarda sınırlar kalktı. Özel bankalar arasında bulanan TEB emekli vatandaşlara ikramiye ve ödül veriyor. Başvuru gerçekleştiren her emekli vatandaşa 5 250 liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor.

Başvurular nasıl Yapılacak?

TEB emekli vatandaşlar için, promosyon başvurusunda bulunan vatandaşlara kolaylık tanıyor. En yakın banka şubesine giderek başvuru yapanlara promosyon imkanı tanıyor. Başvuru gerçekleştiren emekli, 3 gün içinde emekli promosyonlarını kullanabiliyor. Yeni emekli olacak vatandaşlarda durum farklı. Yeni emekli vatandaşın promosyondan faydalanabilmesi için ilk maaşını çekmeleri gerekiyor. İlk maaşını aldıktan sonra emekli promosyonuna hak kazanıyor.