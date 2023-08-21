Emekli maaş zammı, uzun zamandır gündemi meşgul eden konular arasında bulunuyor. Emekliler, Temmuz ayında yapılan %25 zamdan memnun kalmadı. Bu nedenle yeniden zam yapılması bekleniyor. Emekli maaş zammı konusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılmıştı.

Erdoğan, ek bütçenin ilk olarak deprem bölgesi için kullanıldığını belirtti. Bütçe gelirleri arttıkça ve bütçe dışı kaynaklar yaratıldıkça mağduriyetlerin giderileceği de Erdoğan tarafından ifade edildi. Cumhurbaşkanı, emekli maaş zammı çalışmaların yılbaşında sonuçlanacağını belirtti. Erdoğan, Türk milletinden serinkanlı olmalarını ve devlete güvenmelerini istedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLABİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı’ndan talimatları alarak çalışmalara başladıklarını söyledi. İmkânların zorlanarak gerekenin yapılacağı da Işıkhan tarafından ifade edildi. SGK Uzmanı Özgür Kaya, emekli maaş zammı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaya, Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyonun tek hanede kalacağını söyledi. Eylül’de ise çift hanelere çıkabileceğini belirtti. 4 aylık enflasyon tahminini 29,71 olarak açıkladı. Bu durumda zamla beraber en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinde olabileceği de Kaya tarafından dile getirildi.

“ZAM, EYLÜL VE EKİM’DE YAPILABİLİR”

Emekli maaş zammının yapılacağı tarih, Özgür Kaya tarafından Eylül ya da Ekim ayı olarak belirtildi. Kaya, Eylül sonu ya da Ekim başı olacak şekilde zammın yapılacağını bildirdi. Emekliler, son zamanlarda artan pahalılık nedeniyle hayatlarını idame ettirmekte zorlanıyor. Emekli maaş zammı, Temmuz ayında %25 olarak belirlendi. Temmuz zammı ile beraber en düşük emekli maaşında değişim söz konusu olmadı.

Kök aylığı 6000 TL seviyesinde olanlar, Hazine yardımı ile 7500 TL ödeme almaya devam edecek. Ekim ayında ya da yılbaşında yapılacak zamla beraber en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Ancak enflasyona bakıldığında 10 bin TL’nin de yeterli olmayacağı düşünülüyor. Emekliler, memurlara verilen 8077 TL seyyanen zammın kendi maaşlarına da yansıtılmasını istiyor.