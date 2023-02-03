Emekliler dikkat! Son Dakika... Emekli maaşlarına ek olarak yeni ödeme haberi geldi!

SON DAKİKA: Emekli maaşı olan vatandaşlara, Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru ile birlikte ek ödemeli ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştirileceği açıklandı. Emekli olan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı, hesabınız aracılığı ile birlikte verilecektir. Emekli olan kişilere verilecek olan bu ek ödemeler daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemeli kullandırılıyor.

Emekli maaşı alan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden ödeme alabiliyor...

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada kendi bankasından emekli maaşı olan tüm vatandaşlara, Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi verileceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, işlemlerinizi 5 dakika içerisinde gerçekleştirebilirsiniz.

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada, Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşlara daha önce kredi kullanmaları durumunda 50000 TL'ye kadar daha ödeme veriyor. Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemesi sunuyor. İlk taksit ödemelerinde 36 ay vadeli olarak verilecek olan bu kredi işlemlerinde 3 ay ertelemeli olarak işlemler gerçekleştirilir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz kampanyalara katılarak, direkt olarak hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri, istedikleri zaman internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat Mobil uygulaması üzerinden de veriliyor.