Halkbank Vakıfbank ve PTT Emeklilere 30.000 TL'Ye Kadar Ödeme Yapacağını Açıkladı!

3 banka üzerinden de emekli maaş hesabınız üzerinden nakit kullanmak istiyorsunuz, kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden düşük faizli, PTT üzerinden de kredi notunuzun düşük olması durumunda 30000 TL ödeme alabilirsiniz. Halkbank Vakıfbank ve PTT üzerinden başlatılan bu kampanyada, emekli maaş alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen kredi ödemelerinde uygun faizlerle işlemler hızlı bir şekilde yapılır ve onaylanan kredi tutarı, hesaplara yatırılır. 3 banka üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, maaş müşterisi olmanız durumunda sizlere bu ödemeler verilmektedir.

HALKBANK

Halkbank Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapacak olan vatandaşlar, Halkbank şubelerine gitmeden işlemlerini hemen aynı gün içinde yapabiliyor. Halkbank Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, maaş müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulaması olan Halkbank, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan da diledikleri zaman 30000 TL KULLANABİLİRLER.

VAKIFBANK

Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirmeniz durumunda onay alabileceğiniz kredi kampanyalarına katılacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor. Vakıfbank, 30 BİN TL kadar almış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde, sizlere en düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullandırıyor ve banka müşterisi olmanız durumunda, hesabınıza ödemeyi yatırıyor.

PTT

Ptt üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanya cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yaparak da sizlere sunulmaktadır. Sms ile PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bu 30 50 numarasına PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30, 50 numarasına gönderin. yapılacak olan bu mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilir.