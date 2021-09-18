Emekliler Dikkat! Maaşınızı Ziraat Bankası’ndan Alıyorsanız! TC Kimlik Numaranızla Yapmanız Gerekir…

Emeklilerin dikkat etmesi gereken hususu Ziraat Bankası duyurdu. Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan emeklilere Türk Telekom tarafından uygulanacak kampanyayı duyurdu. Kampanya kapsamında aylık 25 TL ödeme koşulu ile yurtiçi her yöne 750 dk, ve SMS, 5 gb internet hakkına sahip oluyor. Türk Telekom mobil hatlarından sınırsız konuşma tarifesi sunuyor. Tarifeden faydalanmak için 12 aylık taahhüt şartı aranıyor.

Kampanyanın Koşulları

Kampanya kapsamında sunulan aylık sabit ücret indiriminden faydalanmak isteyen müşteriler hatlardan ZIRAAT yazıp boşluk bırakarak, TC kimlik numarası yazılmak kaydı ile 5555 e SMS yolu ile gönderildiğinde gerçekleşir. Bir diğer yöntem ise Türk Telekom müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek kampanyaya katılım sağlayabilirler.

Ziraat Bankası tarafından emekli maaşı alan müşterilerine, 12 ay boyunca emekli tarifesinde kalma sözü vermeleri karşılığında tarife 25 TL tutarında gerçekleşecektir. Bankadan emekli maaşı alan kişi TC kimlik numarası ile yeni bir hat tesisi için numarasını Türk Telekom’a taşıyan ve faturasız hatlardan tarifeye kayıt olan 3 müşteri, faturalı hatlardan emekli tarifesine kayıt olan 1 müşteri emeklisinin artısı Ziraat Bankası ile Türk Telekom kampanyasından faydalanacaktır. Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler TC kimlik numaraları ile başvuru yapmaları halinde Türk Telekom’un sağlamış olduğu indirimli tarifeden faydalanabilirler. Tarifeden faydalanmak için 12 ay boyunca taahhüt edilmesi şarttır.

Hattın iptal edilmesi veya abonenin faturalı hattan vazgeçerek ön ödemeli hatta geçmesi durumunda kampanyanın ön plana çıkardığı aylık ücret indirimi fatura dönemi sonunda iptal edilir. Kampanyadan faydalanmak isteyen kişinin 12 ay boyunca taahhüt vermesi şarttır. Taahhüt süresi bitiminde müşteri taahhüdünü yenileyebilir.

Kampanya kapsamında sunulan hizmetler yeni hat alımı, numara taşıma, faturasız tarifeden geçiş kaydı ile kayıt olan, Türk Telekom dışında diğer operatörlerden numara taşıma, hat iptali, faturasız hattan, faturalı hatta geçiş durumlarında düzenlenecek faturaya kampanya indirimi yansıtılır.

Ziraat Bankası ve Türk Telekom kurumlarının uygulamaya koymuş olduğu kampanyaya ait her türlü değişikliği yapma ve kampanyayı sonlandırma hakkına sahiptir.