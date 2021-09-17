Emeklilere Son Dakika Müjdesi! Eksik Ödemeler Hesaplara Yatıyor

Son gelen haberle birlikte emeklilerin yüzü gülecek. Emeklilerin hesaplarına eksik yatan tutarlar için ödeme gerçekleşiyor. Emekli olan herkese kampanyadan faydalanma imkanı, emekli hesaplarına yapılan eksik ödemelerden dolayı nakit avans ödeme fırsatı. Emeklilerin kredi notuna göre şekillenen ödemeler 1.000 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir. Nakit ihtiyacı hisseden kişilere nakit avans olarak emeklilerin emekli maaşlarına yatırılıyor.

Ziraat Bankasından Nakit Avans Kampanyası

Kamu bankası olarak bilinen Ziraat bankası kamu hizmeti sunan bankalardan biridir. Banka üzerinden emekli olan kişilere artı para hizmeti sunuluyor. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere promosyon ödemesi de yapılıyor. Maaşlarını banka üzerinden alan kişiler mobil uygulamasından nakit avans başvuru gerçekleştirebilir. Yapılan başvuru sonucu değerlendirme yapılarak uygun olan kişilere artı para olarak hesaplara yatacaktır.

Başvuru yapan kişler 1.000 TL ve üzeri tutarlarda limit yükselmesi durumunda, düşük limitli onay alındı ise ve bir kere ödeme gerçekleşti ise, banka artı para limitini yukarı doğru yükseltecektir. Bu işlemin yapılabilmesi için Ziraat Bankası mobil uygulaması kullanılarak yapılması yeterlidir.

Emekliye Nakit Avans İmkanı Vakıfbank’tan Geldi

Emekliye nakit avans imkanı sunan Vakıfbank emekli maaşını banka üzerinden alanlara başvuru yapmaları durumunda artı para imkanı sunuyor. Bankanın mobil uygulaması kullanılarak başvuru yapılabilecek. Maaşların banka üzerinden alan ve önceki dönemlerde artı para almaları durumunda limitlerini yukarı çekebilirler. Limitler yükseldikten sonra değerlendirme aşaması gerçekleşir. Değerlendirme sonucu onaylanan limit hesaplara yatar. Banka üzerinden maaş alan emekliler maaşlarının 22 katı kadar ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Denizbank Emekliye Nakit Avans Fırsatı Sunuyor

Emekli maaşları banka üzerinden alınıyor ise mobil uygulama kullanılarak nakit avans başvurusu yapılabilir. Denizbank emekliye nakit avans fırsatı sunuyor. Başvuru yapıldıktan sonra banka tarafından geri dönüş yapılmaktadır. Emeklileri rahat bir nefes aldırmak için piyasaya sunulan artı para hizmeti emekli olan kişilere yüksek limit imkanı da sunuyor. Her bankanın emekli vatandaşları düşünerek uygulamaya koyduğu nakit avans fırsatı emekliler için can simidi görevini yerine getirmektedir.