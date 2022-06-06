Fatih Terim Burak Elmas’ı bombardımana tuttu

Burak Elmas ise Fatih Terim’e kızgın olduğunu ifade etti. İşte detaylar…

11 Haziran’da Başkanlık seçimi için sandık başına gidecek olan sarı kırmızılı camiada sular durulmuyor. Galatasaray’ın yaşayan efsanesi olarak gösterilen Fatih Terim, nihayet suskunluğunu bozdu. Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç’in hazırlayıp sunduğu Spor Gecesi programına özel açıklamalarda bulundu. Gökhan Dinç ile 18 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştiren tecrübeli hoca, yalnız bırakıldığını ve Galatasaray için mücadele ettiğini belirtti.

Galatasaray’da yeni dönem başlıyor

2021 yılında gerçekleştirilen seçim ile birlikte Burak Elmas 38. Galatasaray Başkanı olmuştu. Faruk Süren’in damadı olan Burak Elmas, büyük umutlarla göreve başladı. Seçim sürecindeki en önemli kozu ise Fatih Terim oldu. Özellikle taraftarın yoğun desteğini arkasına alan Burak Elmas, yeni bir yapılanma içerisine gireceklerini açıkladı. Lakin, sarı kırmızılı camia Süper Lig’de istediği skorları yakalayamadı. UEFA Avrupa Kupasındaki zorlu gruptan ise lider olarak çıkmayı başardı. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim’in uzun yıllara dayanan dostluğu nedeniyle yönetim krizinin yaşanmaması bekleniyordu. Fakat, ani bir kararla Fatih Terim’in görevine son verildi. 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren çıkmaza sürüklenen Galatasaray, bir yıl aranın ardından yeniden seçime gidecek. 11 Haziran’daki seçimde Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu ve Adnan Öztürk başkanlık için adaylığını açıkladı.

Fatih Terim: ‘’Seçimden sonra konuşacağım’’

Fatih Terim’in ayrılmasının ardından Galatasaray’da Burak Elmas ve yönetimi yoğun eleştirilerin hedefi haline geldi. Seçim döneminde verilen vaatlerin yerine getirilmemesi ve sportif başarısızlık nedeniyle Burak Elmas, idari yönden ibra edilmedi. Burak Elmas, Fatih Terim’in ibrasızlık kararı için çalışma yürüttüğünü iddia etti. Tecrübeli hoca, Galatasaray Spor Kulübü’nün Divan üyesi olduğunu, ibrasızlık kararı için çalışma yapmadığını açıkladı. ‘’Eğer bir çalışma yapsaydım sonuç daha farklı olurdu’’ ifadesini kullanan Fatih Terim, en büyük hatasının ise veli toplantısı yapmamak olduğunu belirtti. Burak Elmas’ın annesi Saniye Elmas ve kayınpederi Faruk Süren’i ‘’veli’’ olarak değerlendirdi. Seçimler sona erdikten sonra konuşacağını belirten Fatih Terim, Galatasaray’a zarar vermemek için sessiz kaldığını söyledi. Öte yandan Dursun Özbek’in Başkan seçilmesi halinde Galatasaray’da 5. Fatih Terim döneminin başlaması bekleniyor.

