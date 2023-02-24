951 TL Ceza Ödememek İçin Ehliyeti Olanlara Uyarı Yapıldı....

Ehliyeti bulunan kişiler 30 yaşından büyükse bu konu hakkında yeni gelişmeler yaşandı ve duyurular yapıldı. 951 TL ceza ödememek için mutlaka tedbir alınmalı. Birçok sürücü belgesi olan aktif araç kullanan kişilere önemli duyurular yapıldı.

Belirlenen sureler içerisinde mutlaka yaptırılması gereken Bu işlem yapılmadığı takdirde 951 TL civarında bir ceza ödemeye mecbur bırakılacak. 2023 tarihi ile birlikte artık eski ehliyetler ve kimlikler geçersiz oluyor.

Yeni Ehliyet Başvurusu Mutlaka Yapılmalı

Ehliyet sahibi olan kişiler ehliyetlerini yenilemeleri gerektiği kararı geçtiğimiz yılda alınmıştı. Bunun için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve randevu alarak işlem yapılması mümkün hale getirilen ehliyet yenileme işlemi bir an önce yapılmalı. İlk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden bu işlemi yaptırmak için alo 199 hattı üzerinden müsait olan birine randevu talebinde bulunmak gerekiyor.

Ehliyet yenileme işlemleri yapmayan kişilerin ise ehliyetleri geçersiz olacak. Bu tür mağduriyetlerde sorun yaşamamak için ehliyetleri bir an önce değiştirmek gerekiyor. Ehliyet yenileme ve aynı zamanda ehliyet çıkartma işlemleri olarak başvurulan diğer alternatif bir yol ise nvi.com.tr adresi üzerinden ehliyet yenileme ücretinin yatırılması gerekiyor. Ehliyet yenileme tarihi ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldığı da yapılan duyurular arasında yer alıyor.

Eski tip ehliyetleri yenisiyle değiştirmek isteyen vatandaşların ücretini yatırarak randevu oluşturması gerektiği ifade edildi. Belirlenen Tahir alana kadar ehliyetlerini herhangi bir şekilde yenilemeyen ve eski ehliyetleri ile trafiğe çıkmaya çalışan sürücüler olarak ilk çevirmede eski ehliyetleri görüldüğü takdirde 951 TL tutarında ceza verilecek.

Ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araca sürmek 2023 yılında 4.060 TL olarak belirlenirken ehliyeti yanına almamanın cezası ise 2023 yılında 951 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu bilgiler doğrultusunda ehliyetçi olan kişiler ve ehliyeti yenilemeyen aynı zamanda ehliyeti yanına almayan kişilere de büyük cezalar geliyor. Ehliyeti değiştirmeyen vatandaşlara yönelik ise henüz net bir meblağ ceza belirlenmediği açıklandı.