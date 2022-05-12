Paraya Sıkışan Vatandaşların İmdadına Akbank Koşuyor, 3 Ay Boyunca Ödeme Yapmadan 20 Bin TL Alabilirsiniz. Bankacılık sektörünün dijitalleşmesi ile beraber sunmuş olduğu avantajlar özellikle de koronavirüsü pandemisi dönemi içerisinde çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu sebepler göz önüne alındığında son dönemlerde dijital bankacılık hizmetlerini olan ilgiyi de artış yaşanırken, bankaların bu açıdan sunmuş olduğu özel ve avantajlı kampanyalar bulunuyor. Akbank, acil para ihtiyacı olan vatandaşların şubeye dahi gitmelerine gerek kalmadan anında kredi kullanabilecekleri direkt kredi kampanyası tüketicilerin hizmetine sundu.

Akbank Direkt kredi ile bütün ihtiyaçlar anında kredi başvurusunun yapılması sonucunda giderilebilir. İşte detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Akbank anında direk kredi kampanyası detayları neler?

Ülkemizde en önemli bankacılık kuruluşları arasında yer alan Akbank, 2022 senesi içerisinde yalnızca kredi kullanmak açısından şubeye gitmek zorunda kalmadan kredi almanızı sağlıyor. Akbank direkt kredi ile Akbank anında kredi şeklinde adlandırılan Akbank'ın bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına internet bankacılığı ya da mobil uygulamalar üzerinden müracaat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank tarafından yalnızca Akbank mobil ile Akbank internet şubesi biçiminde hizmet kanallarını özel bir şekilde direkt Kredi ürünlerine 7/24 saat boyunca müracaat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akbank dijital krediye müracaat işlemleri gerçekleştirildiğinde sadece birkaç dakika içerisinde değerlendirme tamamlanacak ve onay verilen kredi anında hesaba aktarılacak.

Böylelikle kredi kullanmak açısından şubeye gitmeye dahi gerek olmadan oturduğunuz yerden Akbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayarak istediğiniz parayı alabilirsiniz.