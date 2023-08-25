Emekliler, son zamanlarda bakanlık tarafından açıklanacak zam oranlarına kilitlendi. Emeklilere Temmuz ayında yüzde 25 oranında zam yapıldı ancak bu zam yeterli bulunmadı. Bu nedenle emekliler bir an evvel yeni bir zam haberi almak istiyor.

Emekliler, bankalar tarafından yapılan promosyon ödemeleri sayesinde nakit ihtiyaçlarını daha kolay şekilde karşılayabilir. Emeklilerin eline geçecek promosyon tutarlarının artması bekleniyor. Yeni dönemde emekli promosyonları 15 bin TL’ye kadar çıkabilir. Emekliler, bankaların mevcut promosyon tutarlarını araştırıyor. Yüksek promosyon veren bankalar, emekliler için daha cazip oluyor.

GÜNCEL PROMOSYON MİKTARLARI

Güncel promosyon miktarlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Bankalar maaşa göre değişen tutarda promosyon veriyor:

İş Bankası

- 3.500 TL'ye kadar maaşı olan emekliler 4.500 TL alıyor.

- 3.500 TL - 7.500 TL arası emekli maaşı olanlara 5.250 TL veriliyor.

- 7.500 TL - 10.000 TL arası emekli maaşına karşılık 6.750 TL ödeniyor.

- 10.000 TL ve üzeri maaşı olan emekliler 7.500 TL alıyor.

Akbank promosyon tutarı 7000 TL’ye kadar çıkıyor. Bunun yanı sıra 3000 TL tutarında chip para veriliyor. Kamu bankaları 3000 TL ve 5000 TL arasında promosyon veriyor. QNB Finansbank, 4800-9200 TL arasında ödeme ile emeklileri sevindiriyor.

PROMOSYON ALMA ŞARTLARI

Promosyon almak isteyen emeklilerin maaşını taşıması gerekir. Maaş taşıma işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılması mümkündür. Banka şubelerine giderek de emekli maaşı için gerekli işlemler yapılabilir.

Promosyon almak isteyen emeklilerin 3 yıl bankada kalma sözü vermesi şarttır. Bazı bankalar, ilave olarak ödedikleri promosyonlar için otomatik fatura talimatı verilmesini ister. Bunun yanı sıra kredi kartı başvurusu yapanlara ya da kredili mevduat hesabı açtıranlara ek promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon almak isteyenlerin banka seçimi konusunda dikkatli olması gerekir. Bu nedenle bankanın tüm şartları, maaş taşıma işleminden önce değerlendirilmelidir.