Emekliler bu kampanyayı bekledi! 19-31 ARALIK Tarihleri Arasında Ödeme Alacaklar

Akbank tarafından başlatılan yeni kampanyada 19 ve 31 Aralık tarihleri arasında emekli maaşını Akbank üzerinden alan vatandaşlar için başlatılacak olan yeni kampanyada uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden sadece emekli olan vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden başvuruları gerçekleştirilerek, kredi imkanı sağlanıyor.

Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğinizi söylemek isteriz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurusunu gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda, Akbank, ayrıca internet üzerinden de kredi ödemesi yapacak.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU (EMEKLİYE)

Akbank kredi başvurusunda bulunacak olan emekliler kredi işlemlerini başvuru olarak yapmak istiyorlarsa, ilk önce banka şubesine gitmeden, bankanın mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 24 kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank sizlere ne kadar kredi onayı aldığınızı söyleyecek ve 100 bin TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde bankadan hemen işlem yaparak onay alacaksınız.