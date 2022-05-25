Emekliler Bu Haberi Bekliyordu! Hesabınızı Kontrol Edin 3 Bin TL Yatmış Olabilir! Garanti Bankası resmi uygulamaları üzerinden yapılan son dakika açıklamalarına göre kendi bünyesinde gerçekleştirilen toplantının hemen sonrasında vatandaşlara Müjdeli Haber iletildi. Buna göre gerçekleştirilen toplantının akabinde son dakika açıklamasına göre emekli maaşlarını Garanti Bankası üzerinden 36 ay boyunca alma sözü veren vatandaşlara emekli promosyon ödemesi yapılacak. Detaylar ve çok daha fazlası haberimize...

Emekliler Maaşlarını Garanti Bankası’na Nasıl Taşıyabilir?

Emekli maaşlarının Garanti Bankası’na taşınması ile promosyon ödemesinden faydalanacak emekli vatandaşlar, taşıma işlemlerini nasıl yapacaklarını merak ediyor. Buna göre e-devlet uygulaması üzerinden ve Garanti Bankası’nın mobil bankacılık uygulamaları üzerinden maaş taşıma işlemlerinin yapılması ile beraber emekli vatandaşları böylece emekli promosyon ödemelerinden faydalanmak amacıyla maaşlarını artık Garanti Bankası üzerinden almış olacaklar.

Garanti Bankası 2022 Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Kadar Oldu?

· Maaşı en çok 1500 TL olan emekli vatandaşlara 1.850 TL promosyon ödemesi yapılacak,

· 1500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara ise Garanti Bankası 2350 TL emekli promosyonu ödemesi yapacak,

· 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alım vatandaşlara ise Garanti Bankası tarafından toplamda 2500 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılacak diğer taraftan yakınını getiren emekli vatandaşlara kişi başı ₺250 olmak üzere toplamda 10 kişi için hesaplandığında 2.500 TL’lik bir ek nakit hediye verilecek