Emekliler Bu Haber Size Göre! 8500 TL Tutarlı Ödeme Meclis Onayından Geçti…

Emeklilere verilecek olan 8500 TL Ödeme Meclis Onayından Geçti. Emekli olmuş her kişiye 8500 TL ödeme uygulamaya girmiş oldu. Kamu bankaları tarafından emekli vatandaşlara 8500 TL tutarındaki ödemeler artık yapılacak. Devlet destekli olarak verilecek olan tutar, öncelikle bankalarda ihtiyaç kredisi ya da kredi kartı kullanan kişilere öncelik tanınacak. Yapılacak başvurularda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar nakit avans kredisi almaya hak kazanıyor. Acil nakit ihtiyacı duyan emekliler kampanyaya katılım sağlamaları için kamu bankalarından herhangi birinde hesabı olması gerekir. Hesabı olan emekli vatandaşlara ödeme için onay verilir.

Nakit Avans Meclisten Onaylanarak Geçti

Emekli vatandaşlar yönelik yapılacak olan 8500 TL tutarındaki ödeme mecliste onaylanarak uygulamaya girdi. Kamu bankalarınca emeklilere verilecek ödemeyi almak için banka şubelerine gitmeye gerek kalmıyor. İnternet bankacılığı kullanılarak başvuru yapılabilir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ile Halkbank tarafından verilecek olan artı parayı almak isteyen kişiler internet şifresi alarak başvurusunu yapabilir.

Kredili mevduat hesabı başvurusu yapılarak nakit avans olarak verilen 8500 TL tutarı hesaba aktarmak mümkün. Başvurunun ardından kısa bir sürede kişiye sonuç bildirilerek onaylanan tutar emekli hesabına aktarılır. Ziraat Bankası tarafından sunulan ihtiyaç ve kredi kartı başvuruları ise kolaylıkla yapılarak yüksek limitli nakit avans kredisine hak kazanılır. Alınacak nakit avans 12 aylık eşit taksitlerle ödenebiliyor.

Emekli Vatandaşlar İçin Kredi

Kamu bankası hizmeti sunan her üç banka vatandaşlara kredi imkânı sağlıyor. Emekli vatandaşların başka bankadan aldıkları maaşlarını bu bankalara taşıması gerekiyor. İhtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyasına katılım sağlamak için bu şartın yerine getirilmesi gerekir. Başvuru yapılarak yüksek limitli kredi kullanılabilir. 50 bin TL tutarda 36 ay vade uygulanırken, 50 bin TL’nin üzerinde olan tutarlara ise 24 ay vade tanınıyor. 100 bin TL ihtiyaç ya da borç kapatma kredisi kullanılmak istenildiğinde düşük faiz oranları ile maaş taşınması halinde kolayca yapılabilecek.