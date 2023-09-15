Şu anda Türkiye'deki emekliler kendilerini zorlu bir finansal çıkmazın içinde buluyor. Emekliler ocak ayına kadar verilmeyeceği öngörülen maaş artışlarından mahrum bırakıldılar. Yükselen enflasyon oranı, ay sonunu getirmelerini giderek zorlaştırıyor ve çoğu zaman temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmalarına neden oluyor. Dolayısıyla, emekliler aktif bir şekilde nakit akışı yaratmanın ve mali yüklerini hafifletmenin yollarını arıyor.

Emeklilik promosyon kampanyalarının kalıcı bir çözüm sunmadığını unutmamak önemli olmakla birlikte, sorunun ertelenmesine yardımcı olarak geçici bir rahatlama sağlayabilir. QNB Finansbank'ın son girişimi, finansal yardım arayan emekliler için umut ışığı oldu. Emeklilerin karşılaştığı ağır finansal zorlukları hafifletmeyi amaçlayan banka, tek bir imza ile 9.200 TL gibi önemli bir meblağ sunuyor. İşte detaylar.

QNB FİNANSBANK’TAN SEVİNDİREN KAMPANYA

Emekli maaşı promosyon kampanyalarındaki başarılı uygulamalarıyla tanınan QNB Finansbank, Eylül kampanyasıyla emeklilere çok değerli bir fırsat sunuyor. Emekli müşteriler bu kampanyadan yararlanarak neredeyse bir aylık maaşlarına denk gelen 9.200 TL'lik bir ödeme alabiliyor.

QNB Finansbank emekli maaşı promosyon tarifesine göre emekliler 8.000 TL'ye kadar ana promosyon tutarı alabiliyor. Emeklilerin 8.000 TL maaş promosyonuna hak kazanabilmeleri için SGK'dan 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı almaları gerekiyor. SGK tarafından ödenen emekli maaşı tutarı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında kalanlara QNB Finansbank tarafından 7.200 TL maaş promosyonu ödemesi yapılıyor. Benzer şekilde emekli aylığı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 5.600 TL maaş promosyon ödemesi yapılmaktadır. Son olarak SGK tarafından ödenen emekli maaşı 3.500 TL'nin altında ise emekliler 4.800 TL maaş promosyonu alabiliyor.

9.200 LİRA NASIL ALINIR?

QNB Finansbank emekli maaşı promosyon kampanyasına katılanlar, toplam 9.200 TL tutarında bir promosyon ödemesi alma fırsatına sahip oluyor. Bu teklif, ilk 8.000 TL'lik promosyona ek olarak 1.200 TL daha içermektedir. Bu ödülü elde etmek için gerekli olan tek şey, emekli maaşınızı bankaya taşımaktır. Vereceğiniz fatura talimatları ile 1.200 lira ek ödül alacaksınız.