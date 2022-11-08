Nakit sıkıntınız varsa dikkat! 50.000 TL'ye kadar acil para ödemesi gerçekleşecek! Bugün başladı!

Acil para ihtiyacınızın olması durumunda 50000 TL kadar sizlere verilecek olan kredi ödemelerinde uygun faiz oranlarından yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar düşük faizli kredi verileceği açıklandı.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde uygun faiz oranlarından yararlanmak isteyen kişiler hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştiriyor.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hemen 50000 TL'ye kadar kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılacaktır.

36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu banka, özellikle banka kredi puanı uygun olan vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru imkanı sağlamaktadır.

SMS KREDİ

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, hemen acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve onaylanan kredinin ne kadar olduğu hakkında bilgiler alabileceksiniz.

Sms ile kredi başvurusunda bulunduktan sonra onay alan tüm vatandaşlar, en yakın banka şubesi üzerinden kredilerini kullanabilir, eğer banka hesabı var ise banka şubesine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi işlemlerini gerçekleştirerek, hesaplarına ödemeler alabilmektedirler. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler, QNB Finansbank, banka hesap numarası üzerinden yapacakları işlemler gibi, ayrıca resmi internet sitesi üzerinden yapacakları işlemler ile birlikte de kredi kullanabilmektedirler.