Emekli maaşlarına, yılın son altı ayı için yüzde yirmi beş oranında zam yapılmasına karar verildi. Bu zam, emekliler tarafından yeterli bulunmadı. Memurlara %17,55 enflasyon zammı ve 8077 TL seyyanen zam verilmesi; asgari ücrete %34 zam verilmesi nedeniyle emekli zammı düşük kaldı.

Emekli maaş zammının düşük kalması üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklama yaptı. Bahçeli, 8077 TL tutarındaki seyyanen zammın emeklilere de verilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili görüşmelerin yıl sonunda yapılacağını belirtti.

EMEKLİLER, SEYYANEN ZAM İSTİYOR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, memurlara yapılan 8077 TL tutarındaki seyyanen zammın emeklilere de yapılmasını istedi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, zamların Ekim ayından itibaren konuşulacağını söyledi. Erdursun, yerel seçimler nedeniyle Ocak ayında yüksek oranda zam yapılacağını belirtti.

Erdursun, Meclis’in açılmasıyla beraber yerel seçim startının verileceğini ifade etti. Erdursun, Ekim ayında zamların konuşulmaya başlanacağını söyledi. Ocak ayında ise yüksek tutarda zam yapılabileceğini belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merak edilen konulardan biri en düşük emekli maaşının ne kadar olacağıdır. Erdursun, en düşük emekli maaşının 15 bin TL olabileceğini belirtti. Herkese aynı oranda zam yapılması sayesinde yüksek prim ödeyenlerin dezavantajlı konumunun ortadan kalkacağı belirtildi.

Erdursun, gerçek bildirimler yapılması halinde daha fazla kişinin sigortalı olacağını söyledi. Aynı zamanda devletin eline geçen paranın da artacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçe gelirleri arttıkça emeklilere daha fazla zam vermenin mümkün olacağını belirtmişti.

Yapılacak zamla beraber emeklilerin geçimlerini sağlaması, daha kolay hale gelecek. Erdoğan, enflasyonla mücadelenin de bu süreçte devam edeceğini söylemişti. Fahiş zam yapanlara, ceza uygulanacak. Böylece emeklilerin ve çalışanların maaşı, kolayca erimeyecek.