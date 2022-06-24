Bakan Koca 58 Hekimle Toplantı Yaptı! Neler Konuşuldu?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 bölümden oluşan geniş kapsamlı toplantı hakkında bilgiler paylaştı. Hekimler için yapılan ve çalışmaları devam eden düzenlemeler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Fahrettin Koca, Türkiye'de hekimliğin yeni bir döneme girdiği yönünde bilgileri aktardı.

58 hekimle bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Önemli bilgiler veren Bakan Koca, hekimlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik yasanın uygulama yönetmeliği çıktığı zaman sonuçların beklentileri aşacağını düşündüklerini ifade etti.

21 Haziran Salı gününde ülkenin farklı illerindeki sağlık kurumlarında ve hastanelerde farklı branşlarda görev yapan hekimlerle bir araya gelen Fahrettin Koca, hekimliğin yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Bakanlık binasında gerçekleşen toplantıya katılım gösteren hekimler meslektaşlarının ve kendilerinin problemleri sebebi ile daha önce Fahrettin Koca ile iletişim kuran çok sayıda hekim arasından seçilerek katıldı. Toplantı kapsamlı bir şekilde 4 bölümden oluştu ve hekimler için hayata geçirilen ve çalışmaları devam eden yeni düzenlemeler hakkında konuşuldu.

Toplantının 2. bölümünde Bakan Koca, sağlık çalışanlarının belli başlı problemlerine getirilen çözümleri detaylı bir sunum ile aktardı. Söz konusu toplantının 3. bölümünde ise Fahrettin Koca'ya toplantıya katılan hekimler yeni düzenlemeler hakkında sorularını sordu. Bakan Koca son bölümde ise bir değerlendirmede bulundu ve yapılan düzenlemelerin köklü değişimleri içerisinde barındırdığını ifade etti. Bunun yanı sıra sağlık çalışanları için yapılanların 85 milyon insan için de yapıldığı anlamına geldiğini söyledi. Bununla birlikte bu yapılanların salgınla mücadele konusunda milletin teşekkürü anlamını da içerdiği aktarıldıç Fahrettin Koca sağlık sisteminde görülen problemlerin işbirliği içerisinde çözüme kavuşturulmasının önemli olduğu konusuna vurguda bulundu. Engelliler, çocuklar ve yaşlılar gibi özel gereksinimli bireylere sağlık hizmetlerinde özel İlgi gösterilmesinin de gerekli olduğu belirtildi.