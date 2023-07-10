Yeni zam dönemi sonrası SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklisi milyonlarca vatandaş, zam oranlarının beklentilerinin altında kalmasına rağmen yeni bir nakit destek müjdesi ile karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendirmesiyle, kamu bankaları Ziraat, Vakıf ve Halkbank, emeklilere yönelik ek ödeme programını hayata geçirdi. Bu program, 7500 TL ve üstü maaş alan tüm emeklilere, maaşlarının yanı sıra ek 5000 TL'ye kadar nakit destek sağlayacak.

Bu ek ödeme fırsatından yararlanmanın tek koşulu ise emekli maaşını 3 yıllığına bu bankalardan birine taşımak ve bu süre zarfında maaş müşterisi olmak. SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi veya EYT emeklisi olmanızın fark yaratmadığı bu ödeme programı, kurum ayrımı yapmaksızın tüm emeklilere yönelik.

Banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan, Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ın mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinden kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzu tamamladıktan sadece 3 gün sonra ek ödemenizi alabilirsiniz.

Bu yeni ek ödeme programı, emeklilere maddi rahatlama sağlarken, geleceğe yönelik finansal planlamalarında da büyük kolaylık sağlayacak. Emekli maaşını bu bankalardan birine taşıyan vatandaşlarımız, ekstra 5000 TL'ye kadar nakit desteği ile yaşamlarını daha konforlu hale getirebilecekler. Bu anlamlı destek, emeklilerin yaşam kalitesini yükselterek, finansal özgürlüklerini genişletecektir.