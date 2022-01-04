İş Bankası Hesabı Olan Vatandaşlara Önemli Duyuru Haberi: Evinizden Çıkmadan 20.000 TL Cebinize Geliyor! Şart Yok

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu son dakika kampanyasında Kredi kullanacak olan vatandaşların kendi banka hesabı olması ile birlikte banka şubelerine gitmeden İşCep uygulaması üzerinden kredi kullandıracağını açıkladı. İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuru ile birlikte vatandaşlar 5 dakika içerisinde ihtiyaç kredisi sonucunu İşCep uygulaması sayesinde öğrenebilecek.

İş Bankası son zamanlarda özellikle hızlı Kredi kampanyalarına katılacak olan müşterilere destek vermesi ile akıllarda duruyor. Kişiler bankalar üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa İş Bankası hızlı kredi kampanyaları ne katılarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. İş Bankası hem banka şubelerinden hem internet üzerinden hem de mobil uygulama üzerinden hızlı bir şekilde güncel faiz oranları ve düşük faiz oranları ile kredi kullandırmaya git devam ediyor.

İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu görebilmeleri için İş Bankası hesabı olması ve bu hesabı üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alması gerekmektedir. Bankalar 50.000 TL'ye kadar artık vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu sunmaktadır. İş Bankası da yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar hemen kredi onayı sunmaktadır. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların banka kredi notu ve Banka kredi sicili temiz olması durumunda hemen Kredi sonucu olumlu olarak mesaj olarak gönderilir.

İşCep uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 7gün 24saat bu banka üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredi sonucunu hemen görebilirsiniz. Cep telefonunuza veya tabletinize indirmiş olduğunuz İşCep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yaptığınızda hemen sizlere sonucu verilir ve eğer belirtilen tutar sizin işinizi görüyorsa kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz.

İş Bankası bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde 20.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vade ile işlem yaparken ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabileceklerdir. Kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız size en yakın İş Bankası şubesine gidebilir veya banka resmi internet sitesi üzerinden kredi hakkında bilgileri alabilirsiniz.