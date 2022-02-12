Kara Listede Olan Kişilere 3 Bankadan Müjdeli Haber! Bu Bankalardan Yeniden Nakit Alınabilecek!

Kamu ya da özel bankalar üzerinden bir kredi başvurusu ya da kredi kartı başvurusunda bulunduğunuz zaman eğer Kara listede yer alıyorsanız bankalar kredi değerlendirmesinde maalesef kredi onayı alma ihtimali son derece düşüktür. Kara listede olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istedikleri takdirde kara listede olmalarına neden olan borçlarını kapattıktan sonra bankalar üzerinden kredi kullanmaları mümkündür. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve de Halkbank üzerinden söz konusu ihtiyaç kredisi için başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmek mümkündür. Acil olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, kara listede yer almalarına neden borçlarını kapattıktan sonra, Ziraat Bankası ile Vakıf Bank ve Halkbank aracılığı ile bazı şartların sağlanması durumunda uygun kredileri kullanabilecektir.

Emekli olan vatandaşların kredi kullanabilmelerine yönelik olarak Ziraat Bankası, Vakıf Bank ya da Halkbank aracılığı ile emekli maaşını kendi bankaları üzerinden alması, sigortalı olarak çalışmakta olan kişilerin de kara liste borçlarını sildikten sonra kredi kullanmaları için son iş yerinde en az 6 aylık sigortasının yatıyor olma şartı aranmaktadır.

Ziraat Bankası

Ülkemizde en çok tercih edilmekte olan ve kamu bankası olan Ziraat Bankası, kara listede yer alan borçlarını kapatan emeklilere yapmış olduğu bu önemli kampanyayı ayrıca sigortalı olarak çalışmakta olan ve de devlet memuru olan vatandaşlara yönelik kapsamını genişletmiştir. Kara liste borçları kapatıldıktan sonra kendinize en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurulması halinde kimlik, gelir belgesi ve de borcu yoktur evrakları ile beraber başvurular gerçekleşebilmektedir. Emekli vatandaşlar, kredi almak istedikleri takdirde emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıması şartı ile kredilere yönelik banka onayı alabileceklerdir. Ziraat Bankası kredi başvurusunun yapılmasından sonra Kredi değerlendirme işlemlerini gerçekleştirerek ortalama 1 ila 4 iş günü aralığında sonuç bilgisi verilecektir.

Vakıfbank ve Halkbank

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, belirtilen kredi koşullarına uygun olmaları halinde bankalar üzerinden zaman kaybetmeden yaklaşık 5 dakika içinde kredi sonucunu öğrenebilecektir. Emekli, sigortalı çalışan ve de devlet memuru olan kişiler, hangi banka aracılığı ile kredi kullanacak ise o banka şubesine giderek kredi başvuru formu doldurabilmektedir ve de yanında evrakları ile beraber banka şubesine ileterek başvurusunu yapabilmektedir.