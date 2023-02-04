Emekli vatandaşlara destek ödemesi olacak... 30000 40000 ve 50000 TL ödeme almak çok basit olacak!

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz kampanyaları katılmak istiyorsanız sizlerde 30000 ve 50000 TL arasında ödeme alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar acil ihtiyaç kredisi kampanyasında çok ihtiyacı olması durumunda düşük faizli kredi ödemeleri bu bankalar üzerinden alabilir. Emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız, 5 dakikada sonuç alabileceğiniz bu kampanyaları, sizlerde katılabilirsiniz.

36 ay vadeli ödeme olarak verilecek kredi kampanyasında 3 paket belirlendi. 30 40 veya 50000 TL kredi ödemesi almanız için sizleri işlem yapılacak.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, kredi başvurusu için bu bankadan kimliğiyle birlikte istedikleri zaman banka şubeleri üzerinden işlem yaparak, kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, şubelere giderek de işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde internet üzerinden de ödeme alabilirsiniz.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşların da, maaşını PTT üzerinden alan tüm vatandaşlar diledikleri zaman SMS atarak da, nakit kredi onay alacak. Başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi işlemlerinizi yapmak istiyorsanız SMS atabilirsiniz, SMS ile başvuru yapmak için PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin.