Az önce deklere edildi! 3 bankadan emeklilere 150.000 borç kapatma kredisi fırsatı!

3 bankadan emeklilere 150.000 borç kapatma kredisi fırsatı! Az önce deklere edildi! Bu bankaların sunduğu fırsatlar ve sağladığı kolaylıklar emeklilerin yüzünü güldürüyor.

Şekerbank Borç Kapatma Kredisi

Şekerbank, emekli müşterilerine 36 ay vadeyle 150.000 TL borç transfer kredisi imkanı sunuyor. Borç kredisi başvuru süreci için emeklinin maaşını Şekerbank’tan alması gerekiyor.

Alternatif Bank Borç Kapatma Kredisi

Alternatif Bank emekli müşterilerine 150.000 TL borç kapatma kredisi fırsatı sunuyor. Kredinin geri ödemesi 3 ay ertelemeli yapılabiliyor. 50.000 TL’ye kadar kullanılan kredi maksimum 36 ay vadeyle ödenirken 50.000 ve 100.000 TL aralığında alınacak kredinin ödeme süresi en fazla 24 ay oluyor.

Borç kredisi başvurusu için kimlik ve gelir belgesi gerekiyor. Bankanın Genel Müdürlük aracılığıyla yaptığı değerlendirme süresince 1 veya 2 gün beklenmesi gerekiyor.

Vakıfbank Borç Kapatma Kredisi

Vakıfbank ile ipotek karşılığı taksitli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Bunun için sahip olduğunuz taşınmazı göstermeniz gerekiyor. Ayrıca teminat yoluyla da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Düzenli gelir ve olumlu kredi notuna sahip olmanız önem arz ediyor. Banka, 36 ay vade, aylık veya 3 aylık değişken taksitlerle de geri ödeme imkanı sağlıyor.

Vakıfbank 150.000 lira kredisi alan kişiler bankanın diğer imkanlarından da yararlanabiliyorlar. Emekliyken hesabınızı Vakıfbank’a taşırsanız borç kapatma kredisi geri ödeme vadelerinizi uzatabiliyorsunuz.

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