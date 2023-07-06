Emekli vatandaşlar için son dönemde yaşanan maaş zammı kadar, promosyonların da miktarlarında yaşanan artış büyük sevinçle karşılandı. Yeni dönemde bankalar, emeklilere yönelik promosyon miktarlarında yaşanan artışla birlikte adeta bir rekabet haline geldi. Sabah, emekli maaş promosyonunda bir zam haberiyle başladı. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve hatta EYT’li emeklilere önce 7.500 TL olarak belirlenen promosyon miktarı 12.050 TL'ye kadar yükseldi.

2018 yılından bu yana emekli vatandaşlara bankalar aracılığıyla promosyon verilmekte. Bankalar ve SGK arasında yapılan anlaşma ile belirlenen maaş promosyonları, emekli vatandaşlara yansıtılıyor. Emekli maaşını 3 yıl süresince seçmiş olduğu bankaya taşıyan ve taahhüt sözleşmesini imzalayan emeklilere, bu promosyonlar karşılıksız ve geri ödemesiz olarak veriliyor. Geçen yıl promosyon miktarlarında yapılan zamlarla birlikte büyük bir artış yaşandı ve 2023 yılında maaş zamlarıyla beraber promosyon rakamları da yükseldi. Bugün sabah saatlerinde, emekli promosyonları duyuruldu.

Emekli Vatandaşlara 15.000 TL Promosyon Müjdesi

Emekli vatandaşlara Kurban Bayramı için belirlenen ikramiye ödemelerinin ardından bir müjde daha geldi. Akbank, Ziraat Bankası, ING Bank, Vakıfbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, Finansbank, Garanti Bankası gibi birçok banka promosyon kampanyalarını yeniledi. Haziran ayı itibariyle emeklilere 15.000 TL'ye kadar promosyon verilecek. Özel bankalar arasında 15.000 TL'ye kadar promosyon verenler merak konusu oldu.

Kamu Bankalarında Promosyon Miktarları Daha Düşük

Kamu bankalarında, emekli vatandaşlara verilen promosyon miktarları özel bankalara göre daha düşük kaldı. Kamu bankaları genellikle 5.000 TL seviyesinde promosyon sunuyor. Ancak Temmuz ayı itibariyle promosyon miktarlarında bir artış bekleniyor. Bu güncelleme ile birlikte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bankası'nın, emekli vatandaşlar tarafından maaş bankası olarak daha fazla tercih edilmesi bekleniyor.

Emeklilere sunulan promosyonlarda yaşanan artış, hem vatandaşların ekonomik durumuna katkı sağlıyor hem de bankalar arasında bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bu rekabetin sonucunda bankalar, müşterilerine daha iyi hizmetler sunma ve daha cazip tekliflerde bulunma konusunda kendilerini sürekli olarak geliştirmeye çalışıyorlar. Emeklilere yönelik promosyonlar, aynı zamanda bankaların müşteri memnuniyeti konusunda ne kadar ciddi olduklarının da bir göstergesi. Unutmayın, promosyon miktarları bankadan bankaya değişebilir, bu yüzden en iyi teklifi almak için farklı seçenekleri değerlendirmek önemlidir. Bu promosyonları takip etmek ve fırsatlardan yararlanmak, emeklilere ekstra finansal destek sağlayabilir. Promosyonlarınızı kontrol etmek ve fırsatları değerlendirmek için bankanızla iletişime geçin.