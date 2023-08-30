Son dönemde bankalar, emekli müşteri potansiyellerini artırmak ve daha fazla kişiyi bünyelerine çekmek için promosyon tutarlarını yükseltme yoluna gidiyor. Emekli vatandaşların maaşlarını taşımadan önce en avantajlı promosyonu sunan bankaları araştırdığı bir dönemde, özellikle özel bankaların promosyon tutarları dikkat çekici bir şekilde arttı. Bu rekor ödemelerle ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Emekli Promosyonları Artıyor

Emekli vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyonlar, emekli maaşını taşımadan önce tercih edilebilecek bir fırsat sunuyor. Son dönemde özel bankaların promosyon tutarları oldukça cazip hale geldi. Geçtiğimiz yıla kıyasla promosyon tutarlarında yüzde 100'ün üzerinde artışlar yaşandı. Emekli vatandaşlar, promosyonlardan yararlanabilmek için maaşlarını ilgili bankaya taşımaları ve belirli bir süre boyunca (genellikle üç yıl) o bankada kalma taahhüdü vermeleri gerekiyor.

Öne Çıkan Bankalar ve Promosyon Tutarları

Birçok banka, emekli müşterileri için cazip promosyon fırsatları sunuyor. Bu bankalardan bazıları:

Garanti BBVA: 10 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

10 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Akbank: 7 bin TL nakit ek olarak 3 bin TL'ye varan chip-para promosyonu sunuyor.

7 bin TL nakit ek olarak 3 bin TL'ye varan chip-para promosyonu sunuyor. QNB Finansbank: 8 bin TL'ye varan promosyonun yanı sıra senelik 1.200 TL indirim sağlıyor.

8 bin TL'ye varan promosyonun yanı sıra senelik 1.200 TL indirim sağlıyor. Yapı Kredi Bankası: 9 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi sunuyor.

9 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi sunuyor. İş Bankası: Emekli maaşı miktarına göre değişen şekillerde 4.500 TL ile 7.500 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli maaşı miktarına göre değişen şekillerde 4.500 TL ile 7.500 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank: 3 bin TL promosyon ödemesi sunuyor.

3 bin TL promosyon ödemesi sunuyor. Denizbank: Emekli maaşı miktarına göre değişen şekillerde 3.500 TL ile 5 bin TL arasında promosyon ödemesi sağlıyor.

Başvuru ve Taahhüt Koşulları

Emeklilerin promosyon ödemelerinden faydalanabilmeleri için genellikle maaşlarını ilgili bankaya taşıma taahhüdü vermeleri gerekmektedir. Bazı durumlarda bankalar, promosyon alabilmek için kredi kartı veya mevduat hesabı gibi ürünleri de talep edebilirler. Emekli maaşı taşıma işlemleri tercih edilen banka şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir.